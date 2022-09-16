В Киргизии сообщили об интенсивных боевых действиях на границе с Таджикистаном

В Госкомитете нацбезопасности Киргизии указали, что такие действия рассматриваются как угроза захвата территории республики.

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На границе Киргизии и Таджикистана продолжаются интенсивные бои. Как сообщил Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ), силы Таджикистана стягивают боевую технику, а киргизская сторона рассматривает такие действия как угрозу захвата территории республики.

«Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана, пытаясь захватить нашу территорию», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Немногим ранее Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 07.00 по московскому времени. Напомним, утром 14 сентября в ходе столкновений на границе был ранен 26-летний таджикский военнослужащий. Позже он скончался от кровопотери. Вторым погибшим оказался 29-летний военный. Столкновение произошло в трех приграничных районах. После этого Россия предложила двум странам оказать помощь в решении пограничных вопросов.