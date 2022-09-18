Путин провел телефонные разговоры с главами Киргизии и Таджикистана

«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье. Условлено о продолжении контактов», - сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры со своими коллегами из Киргизии и Таджикистана - Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе бесед обсуждалась напряженность на границе двух стран.

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