Путин провел телефонные разговоры с главами Киргизии и Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры со своими коллегами из Киргизии и Таджикистана - Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе бесед обсуждалась напряженность на границе двух стран.
«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье. Условлено о продолжении контактов», - сообщается на сайте Кремля.
Сообщения о первой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили ночью 13 сентября. Президенты Таджикистана и Киргизии на полях саммита ШОС в Самарканде договорились дипломатически решить военный конфликт на границе двух стран. Ранее Жапаров заявил, что республика не отдаст ни одного квадратного метра своей территории.