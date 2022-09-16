КНР отправила 43 самолета и пять кораблей к Тайваню

Минобороны Тайваня сообщает, что 20 самолетов КНР пересекли так называемую «срединную линию» в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону ПВО острова.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню 43 самолета и пять военных кораблей. Об этом сообщает Министерство обороны острова.

Минобороны Тайваня отмечает, что по состоянию на 17.00 (12.00 мск) в акватории и воздушном пространстве вокруг острова были зафиксированы пять военных кораблей и 43 самолета китайской армии, при этом 20 из них - два истребителя J-11, два истребителя СУ-30, 12 истребителей J-16, БПЛА BZK-005 RECCE, два бомбардировщика H-6 и авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 - пересекли так называемую «срединную линию» в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Согласно данным оборонного ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Ранее Китай направлял к Тайваню 62 самолета и семь кораблей. Для наблюдения за ситуацией был направлен тайваньский воздушный патруль, заявили в Минобороны Тайваня.

Напомним, спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань 2 августа. Мероприятие вызвало негативную реакцию Китая - власти страны заявили, что подобный визит нарушает принципы «одного Китая». Послу США в КНР Николасу Бернсу был выражен протест китайской стороны. В Вашингтоне заявили, что власти Штатов не имеют отношения к действиям Пелоси, а в МИД РФ действия спикера назвали провокацией. Впоследствии Китай объявил о проведении масштабных учений с участием ВВС и ВМФ НОАК.