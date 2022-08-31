Армия Китая отправила к Тайваню 62 самолета и семь кораблей

Для наблюдения за ситуацией был направлен тайваньский воздушный патруль.

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К острову Тайвань приближаются 62 самолета и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая. 15 самолетов пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива - среди них истребители J-16, истребители-бомбардировщики JH-7, самолет радиоэлектронной борьбы Y-8 и противолодочный самолет Y-8.

«По состоянию на 17.00 (12.00 мск) 31 августа Вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», - цитирует РИА Новости сообщение Минобороны Тайваня.

Для наблюдения за ситуацией был направлен воздушный патруль, выпущены радиопредупреждения, а зенитно-ракетные комплексы острова были развернуты.

Ранее Вооруженные силы Тайваня впервые открыли огонь в сторону беспилотника Китая после его приближения к островам Цзиньмэнь. БПЛА развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

В начале августа между Китаем и Тайванем усилилась напряженность после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. НОАК в ответ анонсировала военные учения вокруг острова. Затем Вооруженные силы КНР были приведены в состояние повышенной боеготовности после прохода крейсеров ВМС США по Тайваньскому проливу.