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МИД РФ заявил, что визит Пелоси на Тайвань нужен для отвлечения внимания

Анастасия Бобылева
09:22 03.08.2022
Шумиха вокруг события сыграла на руку США, как считают в Министерстве иностранных дел России.
МИД РФ заявил, что визит Пелоси на Тайвань нужен для отвлечения внимания
© Фото: ТРК Звезда
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В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может служить для отвлечения внимания от Украины и внутренних проблем Вашингтона. Так прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

Это абсолютная катастрофа, которую сами США сотворили своими руками вокруг Украины, провал всего того, что связано в этой связи на европейском направлении. Европейцы развернулись к Вашингтону и недоумевают, что же будет дальше, потому что зима на носу. Ситуация тупика требовала резкой смены информационной парадигмы, что Пелоси и исполнила», - пояснила она.

Захарова отметила инфляцию в США и проблемы с недостатком топлива в Европе как примеры проблем, от которых Вашингтон хочет отвлечь внимание.

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что США не откажется от поддержки Тайваня и гордится дружбой с островом. Об этом она сказала на встрече с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. В Белом доме заверили, что позиция США по поводу «одного Китая» остается неизменной и что за поездкой спикера внимательно следят. КНР призвала Вашингтон принять меры «для устранения дурного влияния выходок Пелоси».

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