Посол КНР в США анонсировал «мощный ответ» Пекина на визит Пелоси на Тайвань

Пекин оставляет за собой право жестко отреагировать на нарушение США принципа «единого Китая».

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Посол КНР Цинь Ган в США предупредил о мощном и сильном ответе Пекина на несанкционированный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Армия не будет бездействовать. Наш ответ будет сильным и мощным», - подчеркнул Цинь Ган в эфире телеканала CNN.

Глава китайской дипмиссии в США уверен, что Пекин не может оставить без ответа действия Америки, нарушающие суверенитет КНР. И возложил ответственность за последствия на США.

«Народно-освободительная армия Китая не будет бездействовать. Мы имеем полное право делать то, что мы посчитаем необходимым в сложившейся ситуации, которая определенно создана США», - отметил Цинь Ган.

Неофициальный визит Пелоси на Тайвань спровоцировал обострение китайско-американских отношений. Пекин стянул военную технику на побережье граничащей с Тайванем провинции и объявил о проведении масштабных учений вокруг острова Тайвань со 2 по 7 августа.