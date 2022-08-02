Посол КНР в США анонсировал «мощный ответ» Пекина на визит Пелоси на Тайвань
Посол КНР Цинь Ган в США предупредил о мощном и сильном ответе Пекина на несанкционированный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Армия не будет бездействовать. Наш ответ будет сильным и мощным», - подчеркнул Цинь Ган в эфире телеканала CNN.
Глава китайской дипмиссии в США уверен, что Пекин не может оставить без ответа действия Америки, нарушающие суверенитет КНР. И возложил ответственность за последствия на США.
«Народно-освободительная армия Китая не будет бездействовать. Мы имеем полное право делать то, что мы посчитаем необходимым в сложившейся ситуации, которая определенно создана США», - отметил Цинь Ган.
Неофициальный визит Пелоси на Тайвань спровоцировал обострение китайско-американских отношений. Пекин стянул военную технику на побережье граничащей с Тайванем провинции и объявил о проведении масштабных учений вокруг острова Тайвань со 2 по 7 августа.