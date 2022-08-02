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В армии Китая заявили о серии учений вокруг Тайваня вечером 2 августа

Ирина Елагина
19:26 02.08.2022
Военно-воздушные и военно-морские силы Китая возьмут в кольцо остров Тайвань на предстоящих учениях.
В армии Китая заявили о серии учений вокруг Тайваня вечером 2 августа
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Народно-освободительная армия Китая проведет масштабные учения вокруг Тайваня  вечером 2 августа. О серии военных операций в районе Тайваня объявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И. Заявление сделано на фоне несогласованного визита на остров одного из лидеров США, спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Известно, что в совместных учениях вокруг острова Тайвань примут участие несколько родов войск Народно-освободительной армии Китая.

«Второго августа Восточная зона боевого командования НОАК проведет серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также проведет совместные военно-воздушные и военно-морские учения в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня», - цитирует РИА Новости заявление представителя  НОАК.

Напомним, что Китай неоднократно предупреждал администрацию США о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, и вчера начал стягивать военную технику на побережье провинции Фуцзянь на границе с Тайванем и вывел в море несколько авианосцев.

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