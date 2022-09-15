Минобороны РФ: Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в регионе

Главы военных ведомств двух стран обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном. Об этом заявляет российское оборонное ведомство.

Согласно заявлению Минобороны России, главы военных ведомств двух стран обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Баку и Ереван выполнять все договоренности по прекращению огня. Небензя заявил, что РФ призывает Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности.

Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. Правительство Армении обратилось к Российской Федерации, Совету Безопасности ООН, а также к ОДКБ из-за действий азербайджанской стороны. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генеральным секретарем.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов