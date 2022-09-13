Минобороны Армении сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана

МО Азербайджана также сообщает о боевом столкновении на границе с Арменией.

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Министерство обороны Армении сообщило о том, что Азербайджанские вооруженные силы якобы ведут стрельбу из артиллерии по приграничным армянским городам. Также МО рассказало о применении Азербайджаном беспилотников.

«Подразделения ВС Азербайджана с 00:05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука», - приводит РИА Новости сообщение МО Армении.

Азербайджанское военное ведомство также сообщило о том, что на границе с Арменией произошло боевое столкновение.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху. Также Путин и Пашинян коснулись вопросов развития стратегического сотрудничества двух стран.