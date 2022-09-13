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Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Армению миссию организации во главе с генсеком

Марина Крижановская
23:34 13.09.2022
Миссия ставит перед собой задачи оценить сложившуюся ситуацию и подготовить доклад для глав государств-членов ОДКБ.
Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Армению миссию организации во главе с генсеком
© Фото: Xander Heinl PHOTOTHEK Globallookpress
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Стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Республику Армения миссию организации, возглавлять которую будет ее генеральный секретарь - Станислав Зась.

Отмечено, что миссия займется оценкой сложившейся ситуации, подготовит доклад для глав государств-членов ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретариата организации.

«В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения Миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств - членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности», - цитирует агентство заявление секретариата.

Также президент России Владимир Путин рассказал в ОДКБ о шагах российской стороны для деэскалации на границе Армении и Азербайджана. Приводится информация, что им была доведена информация до членов Совета коллективной безопасности о дополнительных практических шагах России, направленных на деэскалацию возникшей напряженности.

Днем 13 сентября Минобороны Армении докладывало, что обстановка на границе с Азербайджаном остается напряженной. Согласно заявлению армянской стороны, Азербайджан продолжает попытки позиционного продвижения. Особенно это заметно в направлениях Неркин Хэнд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк.

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