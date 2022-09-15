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Небензя: РФ призывает Баку и Ереван выполнять все договоренности по прекращению огня

Игнат Далакян
18:47 15.09.2022
Небензя заявил, что РФ призывает Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности.
Небензя: РФ призывает Баку и Ереван выполнять все договоренности по прекращению огня
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Российская Федерация рассчитывает на выполнение Азербайджаном и Арменией всех достигнутых при посредничестве РФ договоренностей о прекращении огня. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«Считаем применение силы неприемлемым. Рассчитываем на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня. Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также неукоснительно соблюдать договоренности в рамках трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», - цитирует ТАСС слова Небензи.

Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. Правительство Армении обратилось к Российской Федерации, Совету Безопасности ООН, а также к ОДКБ из-за действий азербайджанской стороны. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генеральным секретарем.

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