Правительство Армении обратилось к РФ, ОДКБ и Совбезу ООН из-за действий Азербайджана

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Правительство Армении обратилось к России, Совету безопасности ООН, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Напомним, Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана.

«Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы кабмина.

Тем временем в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах. Кроме того, обе стороны сообщили о людских потерях из-за эскалации на границе.