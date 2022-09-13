Правительство Армении обратилось к РФ, ОДКБ и Совбезу ООН из-за действий Азербайджана
Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана.
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости
Правительство Армении обратилось к России, Совету безопасности ООН, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Напомним, Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана.
«Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы кабмина.
Тем временем в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах. Кроме того, обе стороны сообщили о людских потерях из-за эскалации на границе.