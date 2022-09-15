В ОДКБ сообщили, что миссия организации сегодня прибудет в Ереван

«То, что касается начальника Объединенного штаба, то по завершении нашего сегодняшнего мероприятия я выезжаю на аэродром и вылетаю в Республику Армения с группой должностных лиц Объединенного штаба. В нее включены представители всех государств - членов ОДКБ, и сегодня к вечеру мы будем в Ереване», - заявил Сидоров на брифинге.

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