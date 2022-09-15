В ОДКБ сообщили, что миссия организации сегодня прибудет в Ереван
Сегодня вечером миссия Организации Договора о коллективной безопасности должна прибыть в Ереван для изучения обстановки. Об этом заявил начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.
«То, что касается начальника Объединенного штаба, то по завершении нашего сегодняшнего мероприятия я выезжаю на аэродром и вылетаю в Республику Армения с группой должностных лиц Объединенного штаба. В нее включены представители всех государств - членов ОДКБ, и сегодня к вечеру мы будем в Ереване», - заявил Сидоров на брифинге.
Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. Правительство Армении обратилось к Российской Федерации, Совету Безопасности ООН, а также к ОДКБ из-за действий азербайджанской стороны. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генеральным секретарем. 14 сентября Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня.