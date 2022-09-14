МИД Азербайджана: Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня

Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября.

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на переговорах со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Министр предоставил обширную информацию о напряженности, сложившейся в регионе в результате провокаций Армении. Было отмечено, что Азербайджан в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня, а эскалация напряженности и нестабильность - не в интересах нашей страны», - цитирует ТАСС сообщение МИД Азербайджана.

Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. Правительство Армении обратилось к Российской Федерации, Совету безопасности ООН, а также к ОДКБ из-за действий азербайджанской стороны. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генеральным секретарем.