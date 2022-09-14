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В МИД РФ заявили о тесном контакте с Баку и Ереваном для стабилизации ситуации

Марина Крижановская
04:05 14.09.2022
В МИД отметили, что Россией предпринимаются необходимые шаги для скорейшего достижения результата в данной ситуации.
В МИД РФ заявили о тесном контакте с Баку и Ереваном для стабилизации ситуации
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Российская дипломатия продолжает прилагать усилия для нормализации ситуации на Южном Кавказе. Сообщается, что МИД России тесно контактирует как с армянской стороной, так и с азербайджанской. Об этом рассказал директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации», - поделился он в интервью РИА Новости.

Немногим ранее Минобороны Армении информировало, что подразделения вооруженных сил Азербайджана с 00:05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука.

После этого оборонное ведомство Азербайджана заявило о потерях при боевом столкновении на границе с Арменией. При этом в Минобороны подчеркнули, что ВС Армении якобы совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах.

Позже правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за действий Азербайджана. Также премьер-министр страны Никол Пашинян привел цифры погибших. Он объявил, что 49 человек погибли в результате обстрелов на границе с Азербайджаном.

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