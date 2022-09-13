МО Азербайджана рассказало о потерях в ходе столкновений на границе с Арменией

В ведомстве заявили о том, что ВС Армении совершили провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях границы.

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Министерство обороны Азербайджана сообщило о потерях при боевом столкновении на границе с Арменией. При этом в ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы Армении якобы совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах.

Столкновение произошло ночью 12 сентября. Отмечается, что есть как потери среди личного состава, так и повреждения военной инфраструктуры.

«Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер (Варденис – ред.), Истису (Джермук), Гаракильсе (Сисиан) и Горус (Горис) из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате были потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Министерства обороны.

В МО Азербайджана также подчеркнули, что для подавления огневых точек Армении принимаются меры и что азербайджанская сторона старается не допустить «расширения боевых действий». По данным азербайджанской стороны, вооруженные силы Армении тоже понесли потери в живой силе и боевой технике.

Ранее Минобороны Армении сообщило об обстрелах приграничных городов со стороны Азербайджана. В ведомстве заявили, что противник якобы ведет стрельбу из артиллерии, а также применяет беспилотники.