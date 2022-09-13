Пашинян объявил, что 49 человек погибли в результате обстрелов на границе с Азербайджаном

По словам премьера Армении, данная цифра еще не окончательная.

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Потери армянской стороны в результате обострения ситуации на границе с Азербайджаном составили 49 человек убитыми. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян и указал, что данное число еще не окончательное.

«На данный момент, по данным Минобороны, у нас есть 49 погибших, однако эти цифры не окончательны», - приводит ТАСС слова политика из его экстренного выступления.

Напомним, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 08.00 по московскому времени.

Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах.