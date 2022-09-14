«Удар в самое сердце»: Алексей Пиманов выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

По словам главы медиахолдинга «Красная звезда», Сунгоркин был не только отличным журналистом, но и надежным товарищем.

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Президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги, главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. По словам Алексея Пиманова, Сунгоркин был настоящим профессионалом и надежным другом.

«Известие о смерти Владимира Сунгоркина - удар в самое сердце. Суперпрофессионал, надежный товарищ, человек с огромным желанием жить. Он все время что-то придумывал, куда-то ехал и летел. И ушел как настоящий журналист - в командировке... Не верится...» - сообщил Алексей Пиманов.

Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет во время командировки в Приморском крае. Причиной смерти стал инсульт. Сунгоркин был советским и российским журналистом, репортером и медиаменеджером, главным редактором газеты «Комсомольская правда». За плодотворную журналистскую деятельность в 2003 году стал одним из пяти самых влиятельных медиаменеджеров по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый взгляд». В 2018 году удостоен звания заслуженного журналиста России. Сунгоркин был женат и имел троих детей. Соболезнования уже выразили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Редакция «Звезды», с которой долгое время сотрудничал Сунгоркин, также выражает глубокие соболезнования его родным и близким.