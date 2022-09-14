Путин выразил соболезнования родным главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. Российский лидер назвал смерть Сунгоркина большой потерей как для отечественной журналистики, так и для всех граждан страны.

«Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ - легендарной "Комсомолки"», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, о смерти Владимира Сунгоркина стало известно утром 14 сентября. По данным источника в редакции «Комсомольской правды», причиной стал инсульт. Должность главного редактора газеты Сунгоркин занял в 1990 году.