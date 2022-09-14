Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Глава российского военного ведомства указал на его активное участие в жизни страны.

Сунгоркин умер от инсульта во время командировки в Приморье, сообщил источник в редакции «Комсомольской правды» в разговоре со «Звездой». Врачи оказали помощь журналисту, но спасти его не смогли. Он скончался в возрасте 68 лет.

«Владимир Николаевич был талантливым журналистом, настоящим профессионалом своего дела. Он принимал активное участие в жизни страны, в течение многих лет являлся членом общественного совета при Министерстве обороны РФ, уделял большое внимание освещению деятельности армии и флота», - сказал он.

Сунгоркин родился в Хабаровске. Окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Позже стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Должность главного редактора занял в 1990 году.

Редакция «Звезды», с которой долгое время сотрудничал Сунгоркин, выражает глубокие соболезнования его родным и близким.