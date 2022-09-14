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Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Алексей Курильченко
10:36 14.09.2022
По данным источника, журналист скончался в Приморском крае от инсульта.
Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин умер 14 сентября во время автопробега в Приморском крае. По данным источника в газете, журналист умер от инсульта.

Также сообщается, что врачи пытались оказать Сунгоркину помощь, но безуспешно. Ему было 68 лет.

Владимир Сунгоркин был большим другом редакции телеканала «Звезда». Мы выражаем соболезнования его родным и близким.

Должность главного редактора газеты «Комсомольская правда» Сунгоркин занял в 1990 году. С 2002 года он совмещал две должности - генеральный директор и главный редактор ЗАО ИД «Комсомольская правда». Является одним из основателей Издательского дома «Комсомольская правда». При участии Сунгоркина с нуля была создана киосковая сеть «Сегодня Пресс», а «КП» одной из первых перешла на таблоидный формат.

Обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лауреат премии «Медиаменеджер России - 2003» в номинации «Печатные СМИ». Лауреат премии «Медиаменеджер России - 2015» в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса».

В 2018 году президент России Владимир Путин впервые вручил звания «Заслуженный журналист РФ». Среди лауреатов премии был и Владимир Сунгоркин.

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