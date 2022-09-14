В стране и мире Названа причина смерти главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина Егор Левин По словам источника в редакции издания, врачи делали все, чтобы спасти журналиста, но их усилия не увенчались успехом. © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Читайте нас на: Источник в редакции «Комсомольской правды» подтвердил в разговоре со «Звездой» смерть главного редактора издания Владимира Сунгоркина. По словам собеседника, причиной смерти стал инсульт. «Приморье - его родина, и там он участвовал в автопробеге. Он родился в Приморском крае. Случился инсульт, его отправили в районную больницу. Врачи делали все, чтобы его спасти, но их усилия не увенчались успехом», - сообщил источник. Владимир Сунгоркин был советским и российским журналистом, репортером и медиаменеджером, главным редактором газеты «Комсомольская правда». За плодотворную и объемную журналистскую деятельность в 2003 году стал одним из пяти самых влиятельных медиаменеджеров по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый Взгляд». В 2018 году удостоен звания заслуженного журналиста России. Владимир Сунгоркин был большим другом «Звезды». Редакция выражает глубокие соболезнования родственникам и близким Сунгоркина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика