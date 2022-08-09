Происки конкурентов или вина Трампа: почему ФБР начали обыски в резиденции экс-главы США

На глазах у жителей респектабельного района Палм Бич во Флориде развернулась масштабная операция ФБР. Резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго по периметру оцепили десятки машин со спецсигналами.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Stefani Reynolds, Keystone Press Agency, Global Look Press

Обыски в поместье Дональда Трампа только подтолкнут его к участию в президентских выборах. Об этом заявил американский телеканал NBC со ссылкой на источник в окружении экс-главы США. Сам политик считает расследование ФБР происками конкурентов.

На глазах у жителей респектабельного района Палм Бич во Флориде развернулась масштабная операция ФБР. Резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго по периметру оцепили десятки машин со спецсигналами. Агенты бюро расследований в бронежилетах и с автоматическими винтовками заблокировали все входы и выходы в поместье экс-президента.

Спецгруппа вошла внутрь, чтобы найти и изъять документы, которые, по их мнению, бывший глава государства вывез из Белого дома еще во время своего президентства. Вскоре к поместью стянулись и сторонники Трампа.

В спецоперации участвовали до ста агентов ФБР, но хозяина резиденции дома они не застали, обыск проходил в присутствии трех адвокатов Дональда Трампа. Сам же бывший американский лидер «осаду» считает происками его политических конкурентов.

«Это неправомерные действия прокуратуры, превращение системы правосудия в оружие и нападение радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы я баллотировался в президенты в 2024 году. Такое могло произойти только в странах третьего мира. К сожалению, Америка теперь стала одной из этих стран, коррумпированных на невиданном ранее уровне. Они даже взломали мой сейф!», - заявил Трамп.

В сейфе федеральные агенты ничего не нашли, об этом уже рассказал сын Трампа Эрик, он же поведал, что обыск проводили по поручению Национального управления архивов. Это же ведомство в феврале уже изъяло у экс-президента несколько коробок с документами. В том числе и секретными. Среди бумаг была и переписка с Ким Чен Ыном.

Предположительно, и этот обыск прошел в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. Первой из высокопоставленных американских должностных лиц в эфире телеканала NBC об этом высказалась спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.

«Было бы интересно узнать, на основании чего был выдан ордер и с какой целью проводился обыск. И никто не находится выше закона, даже президент США, даже бывший президент Соединенных Штатов», - сказала Пелоси.

Дюйм за дюймом агенты ФБР обшарили огромное поместье, на это у них ушло девять с половиной часов, и, судя по всему, были уверены, что найдут, то, что искали. Бывший президент уже не раз был замечен в том, что не соблюдает правила обращения с государственными бумагами.

«Эти документы не успели сохранить, сотрудники Белого дома находили клочки бумаг в туалете, которые, как они считают, выбросил Трамп. И как мне подтвердили другие источники, Трамп уничтожал документы и в зарубежных поездках», - рассказала журналистка CNN Мэгги Хаберман.

В истории Соединенных Штатов это первый случаи обысков у бывшего президента. Сторонники Трампа обрушились с критикой на действующую власть. Конгрессвумен от республиканской партии Марджори Грин призвала объявить Джо Байдену импичмент за использование спецслужб для устранения политических конкурентов, а губернатор Флориды сравнил США с «банановой республикой». Бывший мэр Нью-Йорка, а сейчас один из адвокатов Трампа Рудольф Джулиани в эфире радиостанции WABC назвал руководителей ФБР и Минюста «возможно худшими в истории».

«Это все отвратительно. Мы понимаем, что это вопрос политики. Эта та же группа людей, которая три года врала про сговор с русскими, и теперь мы знаем, что за это платила Хилари Клинтон, и они знали, что это вранье, но продолжали обманывать людей. И этот обыск заказан администрацией, в которой засели преступники», - выразил мнение Рудольф Джулиани.

Американские СМИ утверждают таким образом, демократы пытаются повлиять на выборы в Конгресс 8 ноября. Федеральное бюро расследований - здесь не более чем инструмент. А обыски - продолжение линии давления на бывшего и, возможно, будущего президента Трампа. Так же, как и уголовное преследование его советника Стива Бенона по делу о нападении на Капитолий в прошлом году.

«Наверное, помимо документов, искали что-то еще. По крайней мере, можно так предположить. И, наверное, это сигнал Трампу, чтобы он не пытался объединить вокруг себя оппозицию и республиканскую партию», - отметил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Тем не менее агенты ФБР вывезли из резиденции Трампа во Флориде 15 коробок. Среди документов заметили даже личные вещи и фотографии бывшего президента.