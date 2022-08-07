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Трамп: США во многом превратились в страну третьего мира

Алиса Краузе
05:46 07.08.2022
Трамп заявил, что США во многих аспектах опустились до уровня страны третьего мира.
Трамп: США во многом превратились в страну третьего мира
© Фото: Alex Edelman ZUMAPRESS.com Globallookpress
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США во многом стали походить на государство третьего мира. Такой вывод озвучил бывший американский лидер Дональд Трамп во время выступления для консерваторов в Техасе.

Он отметил, что для Соединенных Штатов в их нынешнем состоянии стали нормой «спотыкающаяся» экономика, полупустые магазины, нарушенные цепочки поставок и не доходящие до конечной точки посылки. Кроме того, экс-президент раскритиковал и американскую систему образования, отметив, что она находится «в конце любого списка».

«Мы страна, которую больше не уважают и не слушают в мире», - заключил Трамп.

Исправлять сложившуюся ситуацию, по мнению политика, предстоит республиканцам. И шаг на этом пути неравнодушные граждане могут сделать уже в ноябре 2022 года во время промежуточных выборов в Конгресс.

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