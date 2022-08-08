В Белом доме при Трампе находили в туалете уничтоженные документы

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При экс-президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в уборных следы уничтоженных документов, из-за которых периодически возникали засоры. Персонал резиденции был убежден, что это дело рук самого бывшего американского лидера. Об этом в своей новой книге пишет журналистка Мэгги Хаберман.

В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе. Удалось даже якобы узнать и почерк Трампа, а также опознать чернила из его любимой ручки.

Напомним, ранее уже сообщалось, что экс-президент США рассматривает возможность вскоре объявить о начале кампании по борьбе за пост главы страны в 2024 году. Это может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.

При этом Дональд Трамп якобы застал советников врасплох своими планами, заявив, что может сообщить об участии в гонке через социальные сети. В мае он уже предположил, что может снова побороться за пост главы государства.