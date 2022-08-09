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Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани раскритиковал госорганы США за обыск в поместье Трампа

Игнат Далакян
16:06 09.08.2022
Бывший мэр Нью-Йорка подверг критике и нынешнее руководство США во главе с президентом Джо Байденом, назвав его «преступником» и обвинив в коррупции.
Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани раскритиковал госорганы США за обыск в поместье Трампа
© Фото: Tony Hisgett from Birmingham, UK, FBI Police Car, CC BY 2.0, Wikimedia
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Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольф Джулиани раскритиковал ФБР и Министерство юстиции за обыск на вилле бывшего главы государства Мар-а-Лаго в штате Флорида и назвал это «грустной ночью для Америки».

Рудольф Джулиани назвал обыск «позорищем» и «фальшивкой, выходящей далеко за рамки политики». Кроме того, он заявил, что ему «стыдно за ФБР и Минюст США». Нынешнее руководство этих государственных органов, как считает Джулиани, войдет в историю как «худший министр юстиции и худший директор ФБР».

«Это была очень, очень грустная ночь для Америки и для меня лично, как для того, кто много лет отдал работе в юстиции и часто работал с ФБР, чтобы поместить в тюрьму некоторых из худших преступников XX века», - сказал Джулиани эфире американской радиостанции WABC.

Бывший мэр Нью-Йорка подверг критике и действующее руководство Соединенных Штатов во главе с президентом Джо Байденом, назвав его «преступником» и обвинив в коррупции.

«В Америке больше нет справедливости, они (правительство США. - Прим. ред.) смешали ее с грязью. Это полицейское государство Байдена», - полагает Джулиани.

Ранее 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его виллу в Мар-а-Лаго обыскали агенты Федерального бюро расследований. Согласно данным источников газеты The New York Times, агентов ФБР могли заинтересовать секретные документы, которые Трамп поле ухода с поста президента США забрал с собой из Белого дома. Издание New York Post сообщило, что в обыске виллы бывшего американского президента участвовало не менее 100 агентов ФБР.

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