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NYP: в обыске имения Трампа участвовали не менее ста агентов ФБР

Виктория Ивашечкина
04:12 09.08.2022
Как утверждается, к дому экс-президента США подъехали бронированные автомобили.
NYP: в обыске имения Трампа участвовали не менее ста агентов ФБР
© Фото: Hayne Palmour Iv, ZUMAPRESS.com. Global Look Press
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Не менее 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения экс-главы США Дональда Трампа. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на свидетеля. 

Ранее политик рассказал, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Дональд Трамп взял с собой из Белого дома. Как сообщалось ранее, на протяжении нескольких месяцев экс-лидер США не возвращал документы по запросу Национального архива из 15 вынесенных им ящиков и шел на встречу только тогда, когда возникала угроза их принудительного изъятия. 

«Место было по большей части закрыто, поэтому единственные люди, которые там были, являются близкими друзьями Трампа. Персонал был в ужасе», - приводит издание слова источника.

Уточняется, что к дому политика подъехали бронированные автомобили, а в Мар-а-Лаго вошли «по меньшей мере 100» агентов ФБР.

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