Handelsblatt: Европа решила отнять газ у развивающихся стран

Проблемы с энергоснабжением из-за действий ЕС наблюдаются в Бангладеше и Пакистане, пишет издание.

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Евросоюз отбирает газ у развивающихся стран и провоцирует там энергетический кризис, пытаясь отказаться от поставок из России. Об этом в своем материале для газеты Handelsblatt пишет обозреватель Матиас Пир.

«Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», - заявил журналист.

Пир осудил желание Европы найти альтернативные источники энергии за счет других частей мира. Так, отметил он, значительная часть танкерного флота, который доставлял газ преимущественно в Азию, теперь направляется в Европу. По словам автора, проблемы с энергоснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане.

В последнее время поставки российского СПГ в Европу значительно снизились: поставки по «Северному потоку» упали до 20 процентов от мощности газопровода, остановилась одна из двух веток украинской газотранспортной системы, не функционирует трубопровод «Ямал - Европа». В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны несомненно будут нуждаться в «Северном потоке - 2», несмотря на заморозку проекта.