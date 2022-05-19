Песков не сомневается, что Европа будет нуждаться в «Северном потоке - 2»

Также он отметил, что сейчас не стоит рассчитывать на запуск газопровода.

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Европейские страны будут нуждаться в «Северном потоке - 2». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Европа будет нуждаться в "Северном потоке - 2", что бы она сейчас ни говорила», - сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что в настоящее время бесперспективно рассчитывать на запуск газопровода.

Такого же мнения придерживается зампредседателя правительства РФ Александр Новак, заявив, что «Северный поток - 2» вряд ли запустят в ближайшее время. Он объяснил заморозку проекта политическими мотивами.

Кроме того, Новак рассказал, что около половины покупателей российского газа открыли рублевые счета. Также он отметил, что в ближайшее время станет известен список покупателей, которые согласились оплачивать газ в рублях.