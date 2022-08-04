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Песков: «Газпрому» нужна документация, чтобы принять турбину для «Северного потока»

Елизавета Потейчук
14:42 04.08.2022
По словам официального представителя Кремля, словесных заявлений Европейского союза в этой ситуации недостаточно.
Песков: «Газпрому» нужна документация, чтобы принять турбину для «Северного потока»
© Фото: Bernd Thissen, dpa, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компания «Газпром» хотела бы получить обратно турбину для трубопровода «Северный поток», однако ей необходимо получить юридическое подтверждение, что она не находится под санкциями.

По словам официального представителя Кремля, лишь словесных заявлений Европейского союза в этой ситуации недостаточно. Он также указал, что техническое обслуживание турбины проводит дочерняя структура в Великобритании компании Siemens.

«ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, а сервисное, техническое обслуживание на постоянной основе осуществляет британская "дочка" компании Siemens по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении "Газпрома", в отношении нашей страны, "Газпром" просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность, турбина является собственностью "Газпрома"», - добавил Песков.

Ранее в «Газпроме» заявили, что ограничительные меры Канады, ЕС, Великобритании и нарушение обязательств по контракту со стороны Siemens сделали невозможной поставку отремонтированной турбины для компрессорной станции «Портовая» «Северного потока».

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