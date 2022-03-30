Reuters: прокачка газа по трубопроводу «Ямал - Европа» остановлена

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По информации прессы, перемещение газа по трубопроводу «Ямал - Европа» в точке «Мальнов» на территории Германии якобы было полностью остановлено. Согласно сведениям СМИ, показатели прокачки потоков топлива в данном пункте упали до нуля днем во вторник, 29 марта.

До предположительного прекращения транспортировки газ в точке «Мальнов» следовал в восточном направлении» из Германии в Польшу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора системы передач природного газа. Как указывает агентство, поставки российского газа в Европу по другим основным маршрутам продолжают осуществляться в стабильном режиме.

Ранее в Кремле указали, что не намерены заниматься благотворительностью в сфере энергетики и не будут поставлять газ из России бесплатно. Такое заявление сделали в ответ на несогласие Евросоюза производить сделки по топливу в рублях.