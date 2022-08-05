Европа заявила о принятии плана снижения спроса на газ

В странах Евросоюза ввели режим экономии газа: его потребление снизится на 15 процентов.

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Министры энергетики Евросоюза договорились о снижении спроса на природный газ на 15% предстоящей зимой. Страны ЕС решили добровольно перейти в режим экономии газа, чтобы подготовиться к возможным сбоям поставок голубого топлива из России.

«Целью этого постановления Совета является экономия газа, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках газа из России», - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

План «Экономия газа для безопасной зимы» будет действовать до 31 марта 2023 года и предполагает в случае необходимости распределение имеющихся газовых ресурсов между государствами-членами ЕС.

Напомним, что из-за антироссийских санкций «Газпром» не может получить из Канады отремонтированную газовую турбину для «Северного потока», по этой причине прокачка газа про трубопроводу снижена.