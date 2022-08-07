На Тайвань вслед за США прибыла делегация из Литвы
Литовская делегация во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань с пятидневным визитом. Об этом сообщило Министерство иностранных дел острова.
«Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», - передает РИА Новости заявление МИД острова.
Ранее 2 августа Тайвань посетила спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Визит американского политика вызвал негативную реакцию Китая - власти КНР заявили, что подобное мероприятие нарушает принципы «одного Китая». Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения вблизи острова, а в МИД КНР заявили, что против американского политика и ее ближайших родственников будут введены санкции.