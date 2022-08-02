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Спецборт с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня

Елизавета Потейчук
17:44 02.08.2022
За передвижением самолета американского дипломата следили тысячи людей по всему миру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Американский спецборт, на борту которого может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в административной столице острова Тайвань, в Тайбэе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Planefinder, который отслеживает полеты в режиме реального времени.

Напомним, более ста тысяч человек по всему миру с помощью сайта Flightradar наблюдали за перемещением самолета Нэнси Пелоси, заявившей о намерении посетить Тайвань. Глава КНР Си Цзиньпин 28 июля в связи с информацией о возможном визите Пелоси на Тайвань пообщался по телефону с президентом США Джо Байденом, предупредив его, что тот «играет с огнем» и может обжечься. 

Кроме того, два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море в преддверии визита Пелоси на остров.

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