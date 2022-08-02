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Армия Китая начала учения в трех акваториях вблизи Тайваня

Елизавета Потейчук
20:41 02.08.2022
К северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня проводятся военно-морские и воздушные учения, передает китайское телевидение.
Армия Китая начала учения в трех акваториях вблизи Тайваня
© Фото: Xue Chengqing XinHua Globallookpress
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В связи с визитом на остров Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения в трех акваториях вблизи острова. Кроме того, к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня проводятся военно-морские и воздушные учения.

«Восточная зона боевого командования НОАК последовательно проводит серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань», - передает китайский телеканал CCTV.

Ранее посол КНР Цинь Ган в США предупредил о мощном и сильном ответе Пекина на несанкционированный визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, МИД Китая заявил США о решительном протесте из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждении посещения территории КНР одним из руководителей США без согласования с Пекином.

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