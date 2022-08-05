МИД Китая анонсировал санкции против Пелоси из-за ее визита на Тайвань

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Китай введет санкции против спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационного визита на Тайвань. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР.

«Пелоси посетила Тайвань, несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая», - передает РИА Новости заявление китайского дипломатического ведомства.

В заявлении МИД Китая отмечается, что спикер палаты представителей Конгресса США нанесла «тяжелый удар» по принципу «одного Китая», поставив под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, в связи с чем КНР приняла решение наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников после ее действий.

Ранее в китайском дипломатическом ведомстве назвали «вульгарной комедией» визит Нэнси Пелоси на Тайвань. В МИД Китая отметили, что визит спикера может обернуться серьезными последствиями для Соединенных Штатов.