В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД Китая анонсировал санкции против Пелоси из-за ее визита на Тайвань

Игнат Далакян
11:49 05.08.2022
Согласно заявлению МИД РФ, Пелоси осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая.
МИД Китая анонсировал санкции против Пелоси из-за ее визита на Тайвань
© Фото: oshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress
Читайте нас на:

Китай введет санкции против спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационного визита на Тайвань. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР.

«Пелоси посетила Тайвань, несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая», - передает РИА Новости заявление китайского дипломатического ведомства.

В заявлении МИД Китая отмечается, что спикер палаты представителей Конгресса США нанесла «тяжелый удар» по принципу «одного Китая», поставив под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, в связи с чем КНР приняла решение наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников после ее действий.

Ранее в китайском дипломатическом ведомстве назвали «вульгарной комедией» визит Нэнси Пелоси на Тайвань. В МИД Китая отметили, что визит спикера может обернуться серьезными последствиями для Соединенных Штатов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:37 Армия
В МО РФ рассказали об уничтожении украинских гаубиц М777 производства США в Запорожье
12:32 Армия
Видео
Замминистра обороны Горемыкин принял участие в открытии Всемирных курсантских игр в Петербурге
01:11 В стране и мире
Видео
Не пасть духом: объявлен сбор средств на лечение онкологии у ветерана контртеррористической операции на Кавказе Рясного
11:49 В стране и мире
МИД Китая анонсировал санкции против Пелоси из-за ее визита на Тайвань
09:48 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракт в КЧР, который готовили сторонники «Правого сектора»*
Популярное
Видео
Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.