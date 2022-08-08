Нет газа - нет Германии: как одна из самых богатых стран мира угасает без российского топлива

Для того, чтобы хоть как-то облегчить участь европейцев, в Москву на переговоры с Путиным прибыл экс-канцлер ФРГ Шредер. И после этого он тут же стал для Запада врагом №1.

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А у нас в квартире газ, а у вас? Строчки из этого русского стихотворения для детей сегодня едва ли не главные во всем европейском общении, причем на государственном уровне. За газ сегодня, в буквальном смысле, дерутся, вводят квоты, распределяют лимиты, но, все равно, то тут, то там все вводимые запреты и ограничения кто-то пытается обойти, чем безумно раздражает соседей и все начинается по новой.

Именно эта история произошла с газовой турбиной для перекачки топлива. Когда выяснилось, что Россия может подавать в Европу лишь пятую часть положенного газа - турбины нет - посыпались вопросы. Где турбина? В Канаде... Почему в Канаде - ремонт… Почему не возвращают? У Канады сегодня санкции… А как обойти? Не знаем…

К поискам решений, в предвкушении лавров победителя, подключился даже канцлер Германии Олаф Шольц. И вот, турбина приезжает в Германию. И ее торжественно ставят канцлеру под ручки. При осмотре, чтобы не перепутать, где вход, где выход, господин Шольц принимает единственно верное решение - трогать надо сбоку.

«Турбина здесь! Она готова к транспортировке! И в мире, где мы живем сегодня, ее очень легко доставить. Необходимо только сказать нам - пожалуйста, отправьте ее. Мы с радостью внесем свой вклад в то, чтобы поставки энергоносителей и газа в Европу проходили беспрепятственно. Никаких технических причин, мешающих этому - нет, вы сами можете убедиться в этом здесь, на месте. Эта турбина работает», - заявил Шольц.

Канцлер счастлив - Россия в недоумении. Шольц не является лицом, подписавшим контракт на ремонт этого мотора в Канаде и дальнейшую его доставку в Россию. С таким же успехом на фоне турбины мог бы стоять марсианин. Присутствие Шольца возле турбины прекрасно, Россия рада рада, что Шольц познакомился с мотором, но это не влияет на контрактные обязательства Канады, которая введением санкций против России загнала в тупик не только себя, но и своих европейских партнеров, фактически подставив их. Именно Канада, по контракту, должна поставить турбину в Россию. Причем здесь Германия не очень понятно.

«Siemens, Германия призывают Россию закрыть глаза на все эти шероховатости, несоответствия контракту и просто сказать - ну видите же, турбина нормальная, давайте забирайте ее, ставьте вообще без всяких документов можно, главное, чтобы работало. Ведь нам, немцам, нужен газ», - заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Газ немцам сейчас действительно нужен больше воздуха. Не только немцам, но и всей Европе. Именно на газоперекачивающей станции Портовая сегодня сошлись интересы всех европейских стран, так или иначе зависящих от поставок российского голубого топлива, распределяет который по Европе Германия. По сути, станция Портовая - точка, где Германия обретает свое экономическое могущество. Есть газ - есть Германия, лидер Европы. Нет газа - нет Германии.

«Если Германия от России полностью откажется, от торговли с Россией, от российского рынка, углеводородов, Германия действительно станет чем-то вроде Испании, в долгосрочной перспективе, в Европе. Испания, конечно, неплохая страна - но это даже близко не лидер никакой, ни экономический, ни технологический, ни политический», - заявил научный сотрудник финансового Университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Потерять первенство для Германии смерти подобно. Именно поэтому немцы и пошли на любые, по сути, уступки, лишь бы вернуть эту турбину из Канады. Когда немцы торжественно предъявили миру выпрошенную турбину и продемонстрировали ее русским, русские резонно задали вопрос – а вы кто такие, чтобы нам турбину отдавать? И забирать не стали. Слов мало, нужны юридические гарантии. Понимая, что дело с турбиной «пахнет керосином», спасать Германию от энергетического кризиса, вызванного политическими решениями, и, да, черт с ними с политиками - люди будут страдать, бросился бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". Он завершен. С обоими газопроводами проблем с поставками не будет. Если вы не хотите использовать "Северный поток — 2", вам придется ощутить на себе последствия такого решения. Те, кто отапливают газом, уже начинают это чувствовать... Для многих людей, которые считают каждый цент, это будет очень тяжело», - заявил Шредер.

Шредер поехал в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Переговоры не афишировались, прошли они в июле. О том, что они состоялись, стало известно только сейчас. Как строился разговор, стороны не рассказывают. О сути его не распространяются. Но ключевое сообщение, которое Шредер попытался донести до европейского руководства - с Россией нужно сохранять контакты, без этого диалог об энергетике и мирные переговоры с Украиной невозможны. Но даже за такой простой тезис Шредер стал врагом европейского общества номер один. Ему настоятельно рекомендовали больше не встречаться с российским лидером.

«Я ясно заявил: возможно, я еще смогу быть полезным. После встречи с Путиным я уверен, что есть хорошая новость - Кремль хочет переговорного решения. Разве личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-нибудь пользу? Я принял свое решение и не буду отрекаться от него. Я дал понять, что возможно, снова смогу быть полезным. Почему я должен извиняться за это?», - заявил Шредер.

Впрочем, Герхарда Шредера поддержали представители немецкой оппозиции. Лидер «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла также предложил снять запрет на запуск «Северного потока-2», чтобы предотвратить социальную и энергетическую катастрофу. Но АДГ тоже сразу же записали в агенты Кремля.

«Не встречает поддержки наше предложение о вводе "Северного потока-2" в использование. И все это, конечно, в итоге может обернуться очень негативными последствиями, как для конечных потребителей - ввиду высоких цен на энергоносители и перебои с поставками энергоносителей, так и для промышленности, которая в целом завязана на поставки дешевых энергоносителей из Российской Федерации», - заявил Шмидт.

По факту, Германия сегодня оказалась на грани страшнейшего кризиса со времен Второй Мировой Войны. Аналитики из Bank of America пишут - газовый кризис в Европе перерастает из «плохого» сценария в «ужасный». При работе «Северного потока» на 20% от его мощности государства ЕС не смогут накопить достаточно газа на зиму. Евросоюзу придется нормировать спрос. А это означает дефицит на производствах, остановку предприятий, гиперинфляцию и газовый шок. Ну а в виде бонуса - холодные батареи в домах и отсутствие теплой воды. Bloomberg на этом фоне констатирует, что у правительства Германии осталось всего три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть предстоящей зимой из-за нехватки природного газа.

О том, как европейцы раскупили все электрообогреватели и дрова, а также почему газовый кризис заставит людей в самых богатых странах мира голодать - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».