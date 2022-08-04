Мерзнуть, но не капитулировать: как в Европе готовы решать вопрос с поставками газа из РФ

К настоящему времени цены на газ для конечных потребителей в Германии за год выросли почти в три раза.

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Визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре словно эффектная развязка в детективной истории. Еще несколько дней назад власти Германии заявляли, что не знают, где находится турбина для насосной станции «Газпрома».

Напомним, из-за затянувшегося ремонта данной турбины критически сократились поставки газа в Европу по «Северному потоку». Но неожиданно турбина нашлась на заводе Siemens. По словам канцлера, она готова к эксплуатации.

«На мой взгляд, важнейшим фактом является то, что турбина полностью исправна и ее можно использовать. Ничто не мешает дальнейшей транспортировке турбины в Россию, кроме того, что российская сторона должна заявить о своем желании принять турбину и предоставить всю необходимую для транспортировки информацию. Все остальные разрешения получены», - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Почему Шольц, который по образованию специалист по трудовому праву, вдруг решил выступить в роли инженера-приемщика - сразу и не понять. Но именно из-за западных санкций газовая турбина после планового ремонта осталась в Канаде.

В то же время на оставшихся в России агрегатах выявлены неисправности. По этим причинам прокачка российского газа по «Северному потоку» снизилась до 20% от номинальной мощности. Теперь Европа рискует замерзнуть зимой, обвиняя в этом Россию.

Так, по информации издания Bild, цены на газ для конечных потребителей в Германии за год выросли почти в три раза. Затраты на его потребление в годовом исчислении для среднестатистической немецкой семьи теперь составляют свыше 3500 евро (около 213 тысяч рублей), тогда как в августе 2021 года - около 1300 евро (примерно 80 тысяч рублей).

О том, что именно санкции, введенные против России, стали причиной энергетического кризиса и больше навредили самой Европе, накануне в эфире телеканала BFMTV заявила депутат французского парламента Марин Ле Пен.

«Я думаю, что эти санкции оказались бесполезными. От них больше пострадали европейские народы, в том числе французы. Нужно быть неискренними, чтобы не констатировать, что российскую экономику не удалось поставить на колени», - рассказала Ле Пен.

Подробнее о действиях «Газпрома» в данной ситуации и о том, какие призывы прозвучали в отношении газопровода «Северный поток - 2» от бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и от семи немецких городов - в материале Павла Кутаренко.