В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мерзнуть, но не капитулировать: как в Европе готовы решать вопрос с поставками газа из РФ

Павел Кутаренко
Марина Крижановская
04:40 04.08.2022
К настоящему времени цены на газ для конечных потребителей в Германии за год выросли почти в три раза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: IMAGO Christoph Reichwein (crei) Globallookpress
Читайте нас на:

Визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре словно эффектная развязка в детективной истории. Еще несколько дней назад власти Германии заявляли, что не знают, где находится турбина для насосной станции «Газпрома».

Напомним, из-за затянувшегося ремонта данной турбины критически сократились поставки газа в Европу по «Северному потоку». Но неожиданно турбина нашлась на заводе Siemens. По словам канцлера, она готова к эксплуатации.

«На мой взгляд, важнейшим фактом является то, что турбина полностью исправна и ее можно использовать. Ничто не мешает дальнейшей транспортировке турбины в Россию, кроме того, что российская сторона должна заявить о своем желании принять турбину и предоставить всю необходимую для транспортировки информацию. Все остальные разрешения получены», - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Почему Шольц, который по образованию специалист по трудовому праву, вдруг решил выступить в роли инженера-приемщика - сразу и не понять. Но именно из-за западных санкций газовая турбина после планового ремонта осталась в Канаде.

В то же время на оставшихся в России агрегатах выявлены неисправности. По этим причинам прокачка российского газа по «Северному потоку» снизилась до 20% от номинальной мощности. Теперь Европа рискует замерзнуть зимой, обвиняя в этом Россию.

Так, по информации издания Bild, цены на газ для конечных потребителей в Германии за год выросли почти в три раза. Затраты на его потребление в годовом исчислении для среднестатистической немецкой семьи теперь составляют свыше 3500 евро (около 213 тысяч рублей), тогда как в августе 2021 года - около 1300 евро (примерно 80 тысяч рублей).

О том, что именно санкции, введенные против России, стали причиной энергетического кризиса и больше навредили самой Европе, накануне в эфире телеканала BFMTV заявила депутат французского парламента Марин Ле Пен.

«Я думаю, что эти санкции оказались бесполезными. От них больше пострадали европейские народы, в том числе французы. Нужно быть неискренними, чтобы не констатировать, что российскую экономику не удалось поставить на колени», - рассказала Ле Пен.

Подробнее о действиях «Газпрома» в данной ситуации и о том, какие призывы прозвучали в отношении газопровода «Северный поток - 2» от бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и от семи немецких городов - в материале Павла Кутаренко.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:58 В стране и мире
МЧС: открытое горение на складе OZON в Истре ликвидировано
05:02 Армия
Видео
«Селенга-2022»: стартовали совместные российско-монгольские учения
05:01 В стране и мире
Видео
Почти 3 млн обращений: как беженцы эвакуируются с территории Украины
01:45 В стране и мире
Видео
Коварный «Лепесток»: как в Донецке борются с минами ВСУ
21:30 В стране и мире
МЧС: пожар на складе OZON в подмосковной Истре локализован на площади в 55 тысяч «квадратов»
Популярное
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.