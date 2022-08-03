Песков подтвердил очную встречу Путина и Шредера
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Песков подтвердил очную встречу Путина и Шредера
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Песков подтвердил очную встречу Путина и Шредера
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Песков подтвердил очную встречу Путина и Шредера
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