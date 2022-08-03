Бывший канцлер Германии Шредер выступил за запуск «Северного потока - 2»

По словам Шредера открытие трубопровода может проще всего решить проблему нехватки топлива.

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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за скорейший запуск в эксплуатацию «Северного потока - 2» ради снижения финансовой нагрузки на европейцев.

Как заявил политик в своем интервью журналу Stern, открытие трубопровода может проще всего решить проблему нехватки топлива.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», - пояснил Шредер.

Бывший председатель правительства Германии также осудил отказ нынешних немецких властей от проекта, предупредив о последствиях, среди которых в первую очередь - снижение уровня жизни населения.

«Многим людям, которым уже приходится считать каждый цент, будет еще тяжелее. И тогда в Германии спросят: почему мы вообще обходимся без газа из газопровода "Северный поток - 2"? Почему?», - добавил Шредер.

Ранее главы семи городов в Германии призвали ввести в строй трубопровод «Северный поток - 2» для обеспечения энергетической безопасности. Соответствующее обращение, в частности, было направлено, главе минэкономики федерального правительства ФРГ Роберту Хабеку.

До этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявлял, что одобрение ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» будет означать капитуляцию Европы. Министр обвинил Российскую Федерацию в стремлении разрушить солидарность в Европе из-за сокращения поставок газа.