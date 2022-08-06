В МИД КНР заявили, что высоко ценят заявление России о поддержке «одного Китая»

В МИД Китая также оценили несогласие Москвы с действиями, нарушающими суверенитет КНР.

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Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня ценит заявление Москвы о поддержке принципа «одного Китая» и несогласие с действиями, нарушающими суверенитет Китайской Народной Республики. Об этом заявил накануне министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН.

«Ван И всесторонне изложил обоснованную позицию Китая по тайваньскому вопросу и высоко оценил то, что Россия в первую очередь подтвердила свою твердую поддержку принципа "одного Китая" и выступила против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая», - передает РИА Новости заявление дипломатического ведомства Китая.

Министр иностранных дел КНР отметил, что это демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества Китая и Российской Федерации.

Ранее в дипломатическом ведомстве Китая сообщили, что воссоединение с Тайванем исторически неизбежно. Глава МИД КНР заявил, что попытки сдерживания Китая через Тайвань окажутся безуспешными, и посоветовал США прекратить потворствовать «независимости» острова.

Напомним, что ситуация обострилась после визита 2 августа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Мероприятие вызвало негативную реакцию КНР - власти страны заявили, что подобный визит нарушает принципы «одного Китая». В МИД КНР заявили, что против американского политика и ее ближайших родственников будут введены санкции.