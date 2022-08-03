В МИД Китая заявили, что не позволят США помешать воссоединению КНР и Тайваня

Глава МИД КНР сказал, что попытки сдерживания Китая через Тайвань окажутся безуспешными, и посоветовал США прекратить потворствовать «независимости» острова.

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В МИД Китая сообщили, что воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно. Об этом сказал глава МИД КНР Ван И.

«Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью», - говорится в заявлении, которое передает РИА Новости.

Воссоединение острова с КНР Ван И назвал «великим делом» и посоветовал Вашингтону не вмешиваться во внутренние дела государства. Он заверил, что использовать Тайвань для сдерживания Китая не получится. Пекин не оставит возможности действовать силам, выступающим за независимость Тайваня, уверен дипломат.

Армия КНР уже начала учения в трех акваториях вблизи Тайваня. Китайский телеканал CCTV сообщил, что к северу, юго-западу и юго-востоку от острова проводятся военно-морские и воздушные учения.

Ранее китайский посол Цинь Ган в США предупредил о мощном и сильном ответе Пекина на несогласованный визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Также МИД Китая заявил о решительном протесте в связи с поездкой Пелоси.