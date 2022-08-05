Китай считает, что ядерный арсенал США угрожает мировой безопасности

Отмечено, что американское ядерное оружие - угроза для региональной и мировой безопасности.

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В Китае выразили уверенность, что ядерный арсенал Соединенных Штатов угрожает всему миру. С таким заявлением выступил дипломат Китайской Народной Республики. Его слова прозвучали в ходе Обзорной конференции ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).

«США обладают огромным ядерным арсеналом, который все еще угрожает региональному и международному миру и безопасности», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не станет первой применять ядерное оружие. Было сказано, что Китай остается верен стратегии самообороны в ядерной сфере и никогда не станет использовать ядерное оружие первым вне зависимости от обстоятельств.

Также в китайском МИД подчеркнули, что попытки США разместить ядерное оружие на Дальнем Востоке встретят отпор. В то же время КНР обратилась с призывом к Соединенным Штатам о выводе американского ядерного оружия из стран Европы и о необходимости ограничения Великобританией и Францией своих ядерных арсеналов.