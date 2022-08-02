В стране и мире МИД КНР: попытки США разместить ядерное оружие на Дальнем Востоке встретят отпор Ирина Елагина Китай предупредил США, что жестко пресечет любые попытки Вашингтона и его союзников разместить ядерное оружие в Индо-Тихоокеанском регионе. © Фото: Louie Palu ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Китай жестко пресечет любые попытки США воссоздать на Дальнем Востоке совместные ядерные миссии с союзниками. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. «Любые попытки воссоздать модель совместных ядерных миссий в Индо-Тихоокеанском регионе будут подрывать стратегическую стабильность. Страны региона будут им твердо противостоять и при необходимости примут строгие контрмеры», - приводит слова дипломата ТАСС. Ранее представитель внешнеполитического ведомства Китая заверил участников конференции, что Пекин не намерен использовать ядерное оружие первым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика