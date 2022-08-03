Китай призвал США вывести свое ядерное оружие из Европы

Глава делегации КНР призвал США не только вывести ядерное оружие из Европы, но и не размещать его в каком-либо регионе мира.

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Представитель Китая обратился с призывом к Соединенным Штатам о выводе американского ядерного оружия из европейских стран. Также представитель Китайской Народной Республики заявил о необходимости неразмещения его в каком-либо регионе мира.

Об этом заявил Фу Цонг - руководитель китайской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

«США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», - приводит слова Цонга РИА Новости.

Немногим ранее во время данной конференции представитель МИД России указал на опасность ведения против России гибридной войны.

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий сообщил, что это может привести к непосредственному столкновению между ядерными государствами.