Китай призвал США вывести свое ядерное оружие из Европы
Представитель Китая обратился с призывом к Соединенным Штатам о выводе американского ядерного оружия из европейских стран. Также представитель Китайской Народной Республики заявил о необходимости неразмещения его в каком-либо регионе мира.
Об этом заявил Фу Цонг - руководитель китайской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
«США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», - приводит слова Цонга РИА Новости.
Немногим ранее во время данной конференции представитель МИД России указал на опасность ведения против России гибридной войны.
Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий сообщил, что это может привести к непосредственному столкновению между ядерными государствами.