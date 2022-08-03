В МИД КНР заявили о необходимости Великобритании и Франции ограничить ядерные арсеналы

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Китайская Народная Республика считает, что Великобритания и Франция должны быть включены в процесс сокращения ядерных вооружений. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

«Да, конечно (арсеналы должны быть ограничены - прим.ред.). Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс», - цитирует ТАСС Фу Цуна.

Ранее представитель Китайской Народной Республики призвал Соединенные Штаты вывести свое ядерное оружие из Европы. Руководитель делегации КНР на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН также отметил необходимость его неразмещения в каком-либо регионе мира.