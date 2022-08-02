МИД КНР: Пекин не станет применять ядерное оружие первым

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Китай остается верен стратегии самообороны в ядерной сфере и никогда не станет использовать ядерное оружие первым вне зависимости от обстоятельств. Такое заявление сделал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на выступлении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран- участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заявил о планах КНДР провести новые ядерные испытания.