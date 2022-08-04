«Я просил ее не выходить»: житель Донецка рассказал, как погибла его жена при обстреле ВСУ

В момент обстрела женщина вышла на улицу, чтобы встретиться с воспитанницей, - они погибли от украинских снарядов.

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В результате сегодняшнего обстрела Донецка у жителя города Александра погибла жена. Пожилая женщина-хореограф вышла на улицу, чтобы встретиться с воспитанницей, - именно в этот момент на центр города обрушились снаряды. Обе женщины погибли.

«У них была там деловая встреча. Я говорил жене, не выходи пока... Вышла...» - рассказал Александр.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Донецка снарядами «натовского» калибра. В результате погибло по меньшей мере пять человек. Под обстрел также попала и съемочная группа «Звезды» - журналистам удалось укрыться в бомбоубежище.