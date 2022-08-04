Изрешеченный центр: видео последствий обстрела Донецка в момент прощания с Героем России Качурой

В ролике видны многочисленные повреждения зданий и техники, непосредственно воронка от взрыва.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» показал последствия нанесения удара украинских сил по центру Донецка, произошедшего в момент церемонии прощания с Героем России, полковником ДНР Ольгой «Корсой» Качурой.

На кадрах с места обстрела видны многочисленные повреждения зданий и техники, непосредственно воронка от взрыва. Удар был нанесен по зданию драмтеатра, где проходила церемония прощания.

«Еще один из снарядов угодил прямо в сквер перед театром. Повреждены автомобили, автомобиль полиции. Многочисленные осколки, он практически изрешечен. Все машины, которые были на парковке, повреждены. Досталось и автобусу, на котором, видимо, приехали те, кто решил проститься с Героем России», - комментирует корреспондент.

Также от обстрела пострадал отель «Донбасс Палас», где часто останавливались российские журналисты. Наверху выбиты окна, а внизу максимально серьезные разрушения.