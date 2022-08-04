«"Натовского" образца»: кадры с осколками снарядов ВСУ из обстрелянного Донецка

Осколки от западных снарядов были найдены внутри поврежденного отеля «Донбасс Палас».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вооруженные силы Украины, обстреливая Донецк 4 августа, применили снаряды образца НАТО, калибра 155 миллиметров. Такой вывод можно сделать изучая осколки, оставшиеся внутри здания отеля «Донбасс Палас».

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, где проходила церемония прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В результате удара пострадали здания драмтеатра и отеля. Сообщается о двух погибших.

Под обстрел также попала и съемочная группа «Звезды». При обстреле журналистам и местным жителям пришлось укрыться в бомбоубежище.